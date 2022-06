Alejandro Moreno seguirá al frente del PRI hasta 2023

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, aseguró que permanecerá al frente del partido hasta agosto del próximo año, cuando concluya su mandato, ante la petición de uno de los expresidentes priístas con quienes se reunió este martes por cuatro horas y media.

“Lo que se hizo en los planteamientos claros y como es, es la reflexión y el análisis de ir o no o de continuar en la dirigencia nacional del partido, el señalamiento que se hacía puntual no solo por el contexto de los resultados electorales, es un planteamiento que se escucha, aquí a todos los militante se les escucha y lo que dijimos nosotros de manera oportuna y de manera clara es que, nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años, a mí no me puso ningún presidente de la República, a mí me puso la militancia con casi 2 millones de votos y ganamos en las entidades federativas”, indicó Alejandro Moreno, presidente del PRI.