Alessandra Rojo De la Vega busco hacer show.

La alcaldesa Alessandra Rojo astutamente esta haciendo un show mediático para fincarle responsabilidades, por la acción fuera de la ley , al ser investigada diga soy perseguida política por la dictadura de Morena, no las quiere entregar y esta encima con venderlas o subastarlas, pero deberían investigarla o no, al parecer ya esta fuera de sus obligaciones políticas y de aprovecha de ello.

