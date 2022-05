AMLO arranca jornadas de producción para el autoconsumo en Nuevo León

“Es una campaña, yo decía jornada, pero no, porque la jornada puede ser para un día, un mes, esto es campaña para producir lo que consumimos. Yo les pregunto a ustedes, vamos a trabajar en esto (¡sí!), ¿se puede, o no se puede? poco a poco vamos a ir organizándonos, pero ya no perdamos mucho tiempo, ¡Vamos!, ¡manos a la obra!, y tiene que haber resultados, ¡vamos a lograr la autosuficiencia en alimentos!”, sostuvo el presidente López Obrador.

“Qué es lo que tenemos que hacer primero, impulsar la producción de autoconsumo, no solo es la producción de mercado, primero que la gente tenga su maíz, su frijol que pueda darle de comer a las gallinas y sus animales de patio, la economía campesina que es muy importante y que se fue abandonando. Puede parecer utópico, pero es un ideal que podemos convertir en realidad, además ahí está esa cultura todavía, eso no se ha ido”, indicó el jefe del Ejecutivo federal.