AMLO califica de ‘mal gusto’ ataque de Layda Sansores contra Ricardo Monreal

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó de “mal gusto” el ataque de Layda Sansores contra Ricardo Monreal.

El mandatario descartó que estas divisiones entre los miembros de Morena afecten al partido porque la gente está consciente y no se deja manipular, pero “es de mal gusto, aunque no afecte, no debería hacerse eso, no hace falta”.

López Obrador insistió en que no afecta y dijo que hay que tener confianza en que la gente tiene criterio.

“A veces eso tiene efecto de boomerang, que perjudica a quien suelta ese tipo de cosas, no afecta políticamente, hasta puede beneficiar, sin duda es de mal gusto, no debe de prevalecer eso”, insistió.

Dijo que estima mucho a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, y la admira por ser luchona, y por haber enfrentado de todo, represión y fraudes.

“Es una mujer que lucha, con convicciones”.

El presidente dijo que también respeta a Ricardo Monreal; declaró que lo conoce desde hace mucho tiempo, desde que tomó la decisión de abandonar el PRI porque en ese entonces Ernesto Zedillo no quería que Monreal fuera candidato de ese partido en Zacatecas.

López Obrador recordó que se hizo un libro difamatorio en contra de la esposa del entonces presidente Zedillo.

Dijo que era un libro “corriente y vulgar” y que los adversarios de Ricardo Monreal, que buscaban también la candidatura del PRI en Zacatecas, le hicieron creer al presidente Zedillo que detrás de la publicación del libro estaba Monreal.

“Entonces eso sí me consta, no querían que Ricardo fuese gobernador y él tomó la decisión de abandonar el PRI”, dijo el presidente.

Layda Sansores y Ricardo Monreal protagonizaron el domingo una disputa al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego de que la gobernadora de Campeche anunciara que presentaría materiales en contra del coordinador del partido en el Senado.

La reacción de Monreal no se hizo esperar y se refirió al anuncio de Sansores como el inicio de una “guerra sucia” que podría generar fracturas al interior del partido.

