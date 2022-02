AMLO defiende las tareas y las actuaciones de los elementos del Ejército

“Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades, y mucho menos que se involucren en acciones represivas o violatoria de los derechos humanos, por el contrario, mientras ocupe el honroso cargo de representar a los mexicanos en la Presidencia de la República, como comandante de las Fuerzas Armadas, jamás daré la orden de qué se reprima al pueblo de México”, afirmó López Obrador.

“Sin la participación responsable de las secretarías de Defensa y de Marina, no tendríamos los mismos resultados en seguridad, en desarrollo y en bienestar, en esta nueva etapa, la generosa y decisiva participación de nuestros soldados y marinos en acciones de desarrollo, bienestar y paz es refrendo de su lealtad a las instituciones civiles, esta participación además contribuye a dejar atrás la distancia y hasta la desconfianza entre civiles y militares que se generó por las decisiones erróneas y perversas de gobiernos civiles. No le carguemos la culpa al Ejército de acciones indebidas que avergüenzan, que son manchas de nuestra historia, no se olvide que esas acciones fueron ordenadas por las autoridades civiles”, dijo López Obrador.