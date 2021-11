AMLO destaca lealtad del Ejército en Aniversario de la Revolución

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó este sábado 20 de noviembre la lealtad del Ejército a la Constitución y a las instituciones durante su mensaje por el 111 Aniversario de la Revolución Mexicana.

El presidente López Obrador centró su mensaje en las Fuerzas Armadas y en los resultados de la Cuarta Transformación.

“Son interesantes y fecundos los tiempos que vivimos, la Cuarta Transformación que estamos llevando a cabo desde abajo y entre todos, no solo está siendo realidad el sueño de justicia de nuestro pueblo, sino también el ideal democrático con el que nació la Revolución Maderista de 1910”, dijo López Obrador.

“Ahora no se impone nada, se manda obedeciendo, se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, el Gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el poder federal”, añadió.