AMLO espera postura de Biden sobre invitados a Cumbre de las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que esperará a conocer algún comunicado oficial o la postura del propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respecto a si se invitará o no a todas las naciones del continente a la Cumbre de las Américas, para definir su asistencia a la misma.

Consideró que no es suficiente lo declarado al respecto por el organizador de la Cumbre.

Rechazó que haya acordado con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, convocar a una Cumbre paralela a la Cumbre de las Américas, en caso de que no se invite a esta última a todas las naciones del continente.

“Él es ahora representante de los gobiernos de América Latina y el Caribe, el CELAC, entonces me hizo una consulta, hablamos del tema y hay un acuerdo, pero no de hacer una Cumbre paralela en Estados Unidos, no, es que en el caso de que no se acepte invitar a todos los países, pues él como presidente de CELAC hable de que no estamos de acuerdo con las exclusiones”, indicó López Obrador.