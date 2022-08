AMLO llama a CFE redoblar esfuerzos para instalar antenas de telecomunicaciones en zonas de menor acceso

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reunió con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, en Mazatlán, Sinaloa, para presentar el programa “Internet para todos”.

Les refrendó su llamado, para que redoblen esfuerzos, desplegando la instalación de torres y antenas de telecomunicaciones, en las zonas de menor acceso, a fin de llevar a los habitantes, los beneficios de la telefonía celular y el internet. En varios casos, las antenas se ubicarán en instalaciones militares.

Por parte de los trabajadores, se manifestó respaldo total al proyecto.

En un encuentro con trabajadores electricistas de Pesquería, Nuevo León, para presentar el programa “Internet para todos”, el presidente afirmó que, si su gobierno no hubiera comenzado lo que llama la Cuarta Transformación, el país estaría en crisis.

“Si no hubiésemos actuado como lo hemos hecho, de manera firme, decidida, atrevida, habría una situación muy lamentable en el país. De no sólo crisis económica sino también de crisis de bienestar social y habría ingobernabilidad porque los que estaban a cargo del gobierno se empeñaron en imponer un proyecto que sólo beneficia a las élites”, dijo.

Afirmó que los empresarios de la industria eléctrica no respetan el acuerdo al que llegaron con él en torno a su participación en el mercado, en el que se preveía, sostuvo, que la CFE tendría mayor participación que la iniciativa privada.

“Querían que se aplicará o se siguiera aplicando el modelo de poner al Mercado la industria eléctrica. Y les dijimos ‘espérense, no va a ser así’ y llegamos a un acuerdo, pero luego no lo quieren cumplir. Y a lo mejor están patentado el bote pensando de que ya me voy a ir y que van a dar marcha atrás a todo lo que hemos logrado. Se equivocan porque yo me voy a ir porque soy partidario de la no reelección y la gente ¿cómo está quedando? muy consciente”, reiteró.