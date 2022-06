AMLO niega que crimen organizado domine el 30% de México como señalan en EUA

“Queremos quitarle el semillero, los jóvenes que no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen y es una labor, pero esto no se hacía, ni siquiera había vigilancia y las policías en muchos casos estaban completamente al servicio de la delincuencia organizada “, expuso.

“Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. Por ejemplo, no está Sinaloa entre los estados con más homicidios”, declaró.

“¿Por qué una cosa baja y la otra no? Pues está muy vinculada con las bandas que quedaron sembradas desde el periodo neoliberal, no son nuevos, son los mismos, que vienen desde Calderón y se fortalecieron en los últimos tiempos”, señaló.

López Obrador señaló que la violencia en México no es generalizada y que la mitad de los estados no tienen un problema que se refleje en homicidios.

“No es lo que dicen las agencias estadounidenses, de que el 30% del territorio está dominado por el crimen organizado en México, no es cierto, lo podemos probar. Hay estados donde no hay homicidios”, refirió AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.