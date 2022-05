AMLO ofrece apoyo para detener la migración en Guatemala y critica retraso de apoyo de EEUU

“La migración es la evidencia de la injusticia. Estoy convencido de que sólo con la cooperación internacional lograremos poner un punto final al doloroso fenómeno de la migración, doloroso fenómeno de la migración que causa mucho dolor, que causa muerte. No podemos enfrentar el fenómeno migratorio con puestos fronterizos únicamente o con leyes más severas o con muros y policías si no con bienestar, con seguridad y paz. Tras un periodo oscuro y decadente en el que México se ausentó de América Latina, el gobierno que presido tiene la convicción y el propósito de participar en la construcción de un futuro común para nuestra región. En pleno respeto a la soberanía y a las características propias de cada pueblo y de cada país”, refirió López Obrador.

“Me parece, lo digo sinceramente, inexplicable que, en Washington, en el Capitolio, se haya retrasado tanto la aprobación de los 4 mil millones de dólares que ofrecieron invertir en la generación de bienestar en los países centroamericanos, aun cuando el presidente Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris, han estado haciendo gestiones para ello. Son cosas distintas, no se debe de comparar a tabla rasa, pero ya aprobaron más de 30 mil millones de dólares para apoyar en la guerra a Ucrania, y llevamos cuatro años, desde que estaba el presidente Donald Trump planteando que se apoye con 4 mil millones de dólares, y hasta el día de hoy no hay nada, absolutamente nada”, dijo.