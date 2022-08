AMLO pide a trabajadores de CFE apoyo para instalar antenas de internet

“Hace poco se hicieron reformas constitucionales y se pasaron. Le dieron, y ni siquiera, pues, el mismo trato a Iberdrola, empresa eléctrica española, que a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso están ahora enojados porque estamos rescatando a la Comisión Federal de Electricidad, cuando llegamos al Gobierno sabíamos que teníamos que detener el propósito deliberado, perverso, de destruir a la Comisión Federal de Electricidad y no me voy a meter a detalle porque me llevaría tiempo, de cómo estaban cerrando plantas, subutilizando las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Todo con la excusa, el pretexto, la mentira de las energías renovables, las energías limpias. La verdad es que todo era un cuento, una farsa de energías limpias para hacer negocios sucios”, indicó López Obrador.

