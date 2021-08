AMLO prevé mayor participación en Consulta sobre Revocación de Mandato en 2022

“Ellos no tenían entusiasmo por esta consulta. No han tenido entusiasmo por la democracia, fingen ser demócratas”, esgrimió.

AMLO sostuvo que la Consulta Popular 2021 marcada por una baja participación no fue un “fracaso” y culpó al Instituto Nacional Electoral (INE) de no tener “entusiasmo” para organizarla.

“¿Quieres que continue el presidente o que renuncie? De manera libre, todos a decidir, porque conviene tener un presidente con respaldo ciudadano, con respaldo popular, una autoridad sin respaldo del pueblo no ayuda en nada, no tiene valor”, apuntó.