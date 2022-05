AMLO rechaza que grupos delictivos controlen México

En entrevista con diversos medios desde Mazatlán, Sinaloa, el presidente, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la presencia de civiles armados este viernes a la altura de Badiraguato.

Así respondió la pregunta de si grupos de este tipo tienen el control del país.

“No, no, no, no, eso lo piensan los conservadores, yo no soy, yo no soy Felipe Calderón para que quede claro. ¿Tiene el control el gobierno de la República? Sí, sí, sí, sí, y no hay, no hay en el gobierno, ¿cómo es que se llama el que está preso allá? García Luna, ya no hay eso”, dijo el presidente López Obrador.