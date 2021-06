AMLO reconoce que bajó ritmo de vacunación COVID-19 en México y explica porqué

“Es importante la vacunación porque puede haber un rebrote, una nueva ola de contagios, no estamos confiándonos, no podemos desmontar toda la infraestructura hospitalaria de atención a enfermos de COVID-19, tenemos que estar pendientes observando el comportamiento”, comentó.

Mencionó que existe la posibilidad de un rebrote, por lo que pidió a los ciudadanos no confiarse y agregó que no es momento de desmontar la infraestructura hospitalaria.

“De mala fe un periódico mencionó ayer de que como ya habían pasado las elecciones ya no estábamos vacunando, así a la ligera, porque son muy buenos para la calumnia. No es eso sí bajo el número de vacunados. pero es porque no hemos tenido disponibilidad suficiente de vacunas”, comentó.