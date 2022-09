AMLO se disculpa con padres de normalistas de Ayotzinapa por filtración del informe

Al ser cuestionado sobre la decisión que tomó a FGR de retirar 21 órdenes de captura por el caso Ayotzinapa, entre ellas las de 16 militares, López Obrador respondió que se van a investigar esas medidas y admitió que “hay diferencias”, pero no profundizó sobre ese punto. “Esto no quita que la investigación continúe”, agregó.

“Yo creo que lo hicieron de mala fe pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpas, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos, les ofrezco disculpa a los padres, es lo que debe de cuidarse. También yo les dije, y ellos también en algún momento lo plantearon, que querían la verdad aunque fuese dolorosa. Y sí es muy dolorosa”, dijo el presidente en su conferencia mañanera .