AMLO y Jorge Ramos vuelven a discutir en la mañanera por estrategia de ‘abrazos no balazos’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el periodista Jorge Ramos volvieron a discutir en la conferencia mañanera por la estrategia de “abrazos no balazos“.

“A pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado, su propuesta con la Guardia Nacional, por eso muchos se oponen a ella; y la idea de abrazos, no balazos, han sido al final más balazos”, aseguró el periodista Jorge Ramos, quien le mostró al mandatario mexicano cifras proporcionadas por el gobierno de AMLO, que demuestran que esta administración es la más violenta en la historia moderna de México al registrar 126 mil 206 mexicanos muertos por el crimen organizado.

De acuerdo con la información proporcionada por Jorge Ramos en el gobierno de López Obrador se han registrado 126 mil 206 homicidios dolosos, esta cifra es mayor a las 124 mil reportadas en la administración de Enrique Peña Nieto, y supera los 121 mil mexicanos asesinados en el sexenio de Felipe Calderón.

El periodista le aseguró al Presidente de México que si no corrige, las cosas se van a poner peor.

“Yo sé que usted dice que vamos bien, pero si no hay una corrección y siguen matando 84 mexicanos por día, como acaba de ocurrir en el pasado mes de agosto, al final cuando usted entregue al poder, el 1º de octubre de 2024, va a haber 191 mil muertos”, aseveró Jorge Ramos.

A lo que López Obrador respondió que el reportero no tiene razón, porque todo tiene una explicación.

“Todo tiene una explicación. Mira, este es Salinas, en su gobierno hubo un incremento en homicidios del 9.2%; con Zedillo hubo una disminución del 31.2%, con Fox hubo un incremento de 1.6 de homicidios dolosos en su gobierno. Esto es algo excepcional, estamos hablando de un incremento del 200%; para ser exactos, 192.8 por ciento con Calderón, con Peña, 59 % de incremento. Y aquí viene lo que tú debes de tomar en consideración, aquí entramos nosotros, mira cómo iba esto en tu proyección. Hemos logrado una disminución en el tiempo que llevamos de cómo encontramos”. explicó AMLO.

Jorge Ramos dijo que se trata de una emergencia nacional y le aseveró al mandatario mexicano que nadie quiere muertos en el país.

“Pero es que no debería estar tranquilo, yo creo que esta es una emergencia nacional”, dijo el periodista.

AMLO respondió que no podría estar mintiendo porque tendría muchos problemas de conciencia.

“No, no, no. Tendría muchos problemas con mi conciencia, con mi tribunal personal que es mi conciencia si yo estuviese mintiendo”, dijo.

A lo que Jorge Ramos dijo:

“No, no, no, no. Es que no le cuestiono eso Presidente, nadie quiere muertos aquí y menos usted por supuesto”.

El presidente AMLO le aseguró a Jorge Ramos, que sus adversarios “quisieran muertos” y que desean que le vaya mal al país para que le vaya mal a su gobierno.

“No, no, no. Sí hay quienes quieren muertos, mis adversarios, nuestros adversarios, los que no quieren la transformación quisieran muertos. Los deseaban en la pandemia y los desean también en seguridad”, afirmó López Obrador.

