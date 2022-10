AMLO y Murat supervisan plan de apoyo en Oaxaca a damnificados por Agatha

“Sin la ayuda de usted no tendríamos la capacidad de tener el desdoble qué hoy tiene, una vez más a Oaxaca de pie, porque nos pueden doblar, pero no nos pueden romper. Agradecerle siempre, señor secretario, a las fuerzas armadas, y reiterarle el compromiso de Oaxaca, y de mi gobierno de acompañarlos en todas las tareas, incluyendo, por supuesto, el debate que hoy hay a nivel nacional sobre el tema de la Guardia Nacional, el pueblo lo ha pedido y siempre hemos tenido una mano amiga. Muchas gracias, general”, expuso el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

