Anaya reta a AMLO: ‘Me presento a declarar si tus hermanos me acompañan’; corresponde a la Fiscalía, responde el presidente

“Si la Fiscalía no da a conocer la causa o el Poder Judicial, yo voy a estar insistiendo de que se transparente todo el proceso. Una regla de oro de la democracia es la transparencia porque si no, él va a seguir hablando y la gente puede confundirse”, apuntó López Obrador.

“Esto es un asunto de interés público, que a todos nos atañe, a todos nos importa. Ojalá y que la Fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya para que no quede en especulación, si no, me va a seguir echando la culpa a mí”, declaró el mandatario en su rueda de prensa en Veracruz.

“En el caso de mis hermanos, igual, que la autoridad competente actúe, yo no tengo que ver con la Fiscalía. Ya no es el tiempo de antes en que el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer, eso era el tiempo en el que dominaban los ahora opositores”, expresó.