‘Anonymous’ celebra la caída de Facebook; ¿fueron los responsables del corte?

La tarde de este lunes, las plataformas de Facebook resultaron afectadas por un corte que duró entre seis y siete horas. En redes sociales, perfiles que se hacen llamar ‘Anonymous’ celebraron la caída del gigante de Silicon Valley y algunos medios reportaron que Anonymous se había atribuido el ataque, pero esto es impreciso.

Si bien no es la primera vez que Facebook y sus plataformas hermanas reportan fallas en sus servicios, el corte del 4 de octubre generó sorpresa en todo el mundo porque rara vez una caída dura más de 60 minutos. En esta ocasión, millones de usuarios se quedaron sin Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger por más de seis horas, algo casi inaudito.

The world is on its knees, the world is a better place without Facebook and Instagram. — Anonymous (@YourAnonNewsESP) October 4, 2021

En Twitter, cuentas que se autodenominan Anonymous celebraron la caída de Facebook, así como la pérdida millonaria de Mark Zuckerberg y sus clientes en la plataforma; también daban la impresión de estar “observando” las acciones de los ingenieros de Facebook, pero solo estaban copiando lo que se decía en otros foros como en Reddit.

There are people now trying to gain access to the peering routers to implement fixes, but the people with physical access is separate from the people with knowledge of how to actually authenticate to the systems. — Anonymous (@YourAnonOne) October 4, 2021

User on Reddit claims to be in the recovery team and shares details on the incident. Looks like it’s configuration issue. pic.twitter.com/YkZwd98eNr — Zviad Kikvidze (@zkikvidze) October 4, 2021

Hay que recordar que Anonymous no es un grupo organizado sino un movimiento antisistema al cual puede adherirse cualquier persona desde el anonimato, desde auténticos ‘hacktivistas’ con un discurso político a trolls con mucho tiempo de ocio en sus manos.

No obstante, el hashtag de #Anonymous se hizo tendencia en redes sociales dada la popularidad del movimiento nacido hace más de quince años. Sin embargo, el ecosistema de los hackers se ha vuelto mucho más complejo en la última década, con la propagación de herramientas como ransomware y la penetración del crimen organizado en las extorsiones por internet, entre muchas otras prácticas sin fines políticos.

Hilarious that some Twitter rando claiming to be Anonymous can take credit for the Facebook outage and people will just believe them. — MalwareTech (@MalwareTechBlog) October 4, 2021

¿Qué fue lo que ocurrió en Facebook en realidad?

Aunque el asunto todavía es un tema de investigación, los especialistas señalan que la raíz del problema fue un error de configuración. “Una persona en el equipo de recuperación de FB dijo que la interrupción se debió a una actualización de rutina de BGP [Border Gateway Protocol] que salió mal”, reportó el periodista Brian Krebs.

From trusted source: Person on FB recovery effort said the outage was from a routine BGP update gone wrong. But the update blocked remote users from reverting changes, and people with physical access didn’t have network/logical access. So blocked at both ends from reversing it. — briankrebs (@briankrebs) October 4, 2021