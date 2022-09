Anuncia SAT que no habrá Miscelánea Fiscal en 2023

La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro , anunció que el próximo año no habrá Miscelánea Fiscal ; es decir, el SAT no propondrá cambios a leyes de impuestos en el paquete económico 2023 que se enviará al Congreso el jueves, y sólo sugerirá una actualización de cuotas y tarifas por inflación.

