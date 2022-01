Argentina llega a un acuerdo con el FMI para refinanciar su deuda

“Este acuerdo no nos condiciona. Podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento , desarrollo y justicia social. Es un acuerdo basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades. Tenemos que crecer para poder pagar, de otro modo no era posible”, subrayó.

“Sin acuerdo, no teníamos horizonte de futuro, con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo”, expresó el mandatario en un mensaje audiovisual difundido a través de los canales oficiales.