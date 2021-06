Arranca programa para que mexicanos repatriados acrediten experiencia profesional

“¿Qué sucede con la persona que con todas las dificultades llegó a EU y aprendió a hacer cosas distintas? ¿Quién se lo va a reconocer? Nadie, hasta hoy, ahora se lo va a reconocer el Gobierno de México. Para algunas personas, lo único que tenemos en la vida, son nuestras habilidades, conocimientos, y destrezas, la inmensa mayoría, entonces, que te lo certifiquen, para que tú puedas tener mejores ingresos, es como darte una carta para que no se cometan injusticias en tu contra, para que no abusen de ti, para que te paguen lo que te corresponde”, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores.

“Su regreso significa nuevos conocimientos y nuevas experiencias, lo que representa un impulso a la innovación en diferentes oficios y una oportunidad de crecimiento para México en todos los sentidos, económico, social, cultural, entre muchos otros; paisanos y paisanas no están solos, no están solos en su regreso a esta gran nación que también les pertenece, a su Ítaca, a este México que siempre será su casa, que siempre será su hogar y el lugar donde trabajamos todos los días para que el ejercicio de sus derechos sea la regla y no la excepción”., Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.