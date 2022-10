Así fue el emotivo reencuentro de Michael J. Fox y Christopher Lloyd, protagonistas de Volver al Futuro

El actor Michael J. Fox reapareció públicamente durante la Comic-Con que se realiza en la ciudad de Nueva York; Fox se reunió con el también actor Christopher Lloyd, con quien estelarizó la popular trilogía de Volver al futuro.

En el marco de la Comic Con que se celebró el pasado fin de semana en Nueva York, los protagonistas de la trilogía Volver al Futuro, Michael J. Fox y Christopher Lloyd, protagonizaron un reencuentro cargado de emotividad a 37 años de la primera entrega de una de las sagas de ciencia ficción más queridas de la historia del cine.

La organización de la Comic Con preparó un panel especial que arrancó con el anuncio de la presencia de Fox, que recibió un estruendoso aplauso mientras subía al escenario. El actor, que padece Parkinson desde hace 30 años, ha limitado sus apariciones en público desde hace ya un par de años, pero no quiso perderse la fiesta.

Mientras el intérprete de Marty McFly se encaminaba hacia su asiento se anunció el nombre de Christopher Lloyd, su inseparable Doc, quien apareció en escena para elevar aún más la emoción de los fans allí congregados. Un emotivo abrazo entre los dos actores consumó la reunión para, después, dar paso a un clásico panel de preguntas y respuestas donde los actores rememoraron algunos de los mejores momentos de la trilogía.

