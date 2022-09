Así reaccionó el mundo del entretenimiento a la muerte de la reina Isabel II

Este 8 de septiembre de 2022 pasará a la historia después de que se diera a conocer la muerte de la reina Isabel II en Reino Unido. La noticia de alcance mundial ha tocado todos los círculos sociales, incluido el mundo del entretenimiento y espectáculo, mismo del que personalidades han expresado sus condolencias por el fallecimiento.

A través de redes sociales, varios han sido los artistas que han hecho eco de lo sucedido, lamentando la muerte de la reina, y en listado figuran personalidades como:

Mick Jagger

El reconocido cantante de la banda The Rolling Stones, escribió en su Twitter:

“Durante toda mi vida, Su Majestad, la reina Isabel II, siempre ha estado presente. En mi infancia recuerdo haber visto los momentos más destacados de su boda en la televisión. La recuerdo como una hermosa joven, a la muy querida abuela de la nación. Mis más profundas condolencias están con la familia real”.

El texto estuvo acompañado de una foto de la reina durante su juventud.

Por su parte, la propia banda The Rolling Stones, dio su “más sentido pésame a la Familia Real” por el fallecimiento de la reina Isabel II, de quien reconocieron haber sido una presencia constante la vida de innumerables personas.

Elton John

Sir Elton John, reconocido cantante, pianista, y compositor británico también se hizo presente en redes sociales tras la muerte de la reina, a quien consideró una presencia inspiradora, misma que condujo al Reino Unido “a través del algunos de nuestros mejores y más oscuros momentos con gracia, decencia y genuina calidez”.

J.K. Rowling

La afamada escritora, creadora del mundo de Harry Potter, también tuvo unas emotivas palabras para la reina Isabel II tras su muerte. Por medio de Twitter dijo:

“… La mayoría de los británicos no han conocido a otro monarca, por lo que ella ha sido un hilo conductor en todas nuestras vidas. Cumplió su deber con el país hasta sus últimas horas, y se convirtió en un símbolo duradero y positivo del Reino Unido en todo el mundo. Se ha ganado su descanso”.

Ozzy Osbourne

Reconocido por su carrera como el vocalista de la mítica banda Black Sabbath y su carrera como solista, el músico británico Ozzy Osbourne escribió:

“Lamento con mi país el fallecimiento de nuestra más grande Reina. Con gran pesar digo que es devastador pensar en Inglaterra sin la Reina Isabel II”.

Paddington Bear

El oso Paddington es un personaje imaginario en la literatura infantil del Reino Unido que ha traspasado generaciones e incluso es visto como toda una celebridad que incluso tiene redes sociales. En su plataforma de Twitter, esta tierna personalidad también reaccionó a la muerte de la reina Isabel II con un corto mensaje que ha logrado viralizarse por su ternura:

Premier League

El torneo de futbol más importante del Reino Unido también se expresó en redes por la muerte de la reina. La Premier League comunicó:

“La Premier League se entristece profundamente al enterarse del fallecimiento de Su Majestad la Reina, Isabel II. Nuestros pensamientos y condolencias están con la Familia Real y con todo el mundo que llora la pérdida de Su Majestad”, dijo el torneo, que también cambió su imagen en redes a color negro, por el luto que embarga al nación.