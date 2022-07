Así se transmitió la llegada del hombre a la Luna, con la narración de Jacobo Zabludovsky

Ya lo anticipaban Luciano de Samósata, Julio Verne y George Méliès, entre otros, una vez recorrida la Tierra por los cuatro puntos cardinales, la siguiente parada del ser humano era inevitable: la Luna. Finalmente los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin, como parte de la misión Apollo 11, dieron los primeros pasos en la superficie del satélite natural de nuestro planeta el 20 de julio de 1969. A continuación presentamos la transmisión para México de este hecho de incomparable valor histórico, narrado por el periodista Jacobo Zabludovsky.

Tiempo antes del alunizaje, Zabludovsky (1928-2015) visitó y reportó los preparativos del evento para el programa Hoy Domingo desde Cabo Cañaveral, el principal centro de las actividades espaciales de Estados Unidos. El conductor de noticias catalogó el entonces próximo hecho como “el espectáculo más grande del mundo de todas las épocas”.

En el video mostrado enseguida primero se hace la descripción de Cabo Cañaveral, un lugar de donde despegan los cohetes al especio y que, en la década de los 60 del siglo pasado, era una fuente de promesas de un mejor futuro para la humanidad.

Reportero sin suerte no es reportero. Durante su transmisión, a Zabludovsky le toca ver cómo casualmente transportan por la carretera una réplica de un módulo lunar y él, en ese momento, se aventura a imaginar un futuro en el que abundarían módulos reales que, como si fueran unidades de transporte público, llevarían a la gente de diversos países al espacio.

Luego se muestra cómo es un módulo lunar, tanto en el interior como en el exterior, y se detalla paso a paso aquello que los astronautas tendrán que hacer al llegar a su destino.

Mira enseguida los primeros pasos que Neil Armstrong da sobre la Luna en nombre de todos los seres humanos, presentes, pasados y futuros.

“Siendo en México las ocho cincuenta y seis minutos de la noche del 20 de julio de 1969, el primer humano ha puesto el pie sobre la superficie lunar (…). Detenga su reloj si desea conservar este momento. Este ha sido el instante, la fracción de segundo, el relámpago que divide dos épocas como en medio de un abismo”, relata con expresa emoción Zabludovsky.

El proceso previo para decidir quiénes conformarían la tripulación que llegaría a la Luna estuvo plagado de reveses. Finalmente se optó por Neil Armstrong como comandante, mientras que Buzz Aldrin sería el piloto del módulo lunar y Michael Collins volaría el módulo de mando Columbia y permanecería en órbita.

Se pensaba que ni Armstrong, ni Aldrin estaban lo suficientemente capacitados para realizar las tareas de geología, así que el plan de actividad extravehicular no estaba del todo claro en un principio. Aldrin buscó ser el primero en poner un pie en la Luna, sin embargo no recibió el apoyo de sus colegas. Además, un factor clave jugaba en su contra: su lugar en el módulo estaba más retirado de la salida que el de Armstrong. Esa batalla estaba perdida.

Dos meses después del exitoso viaje a la Luna, Armstrong, Aldrin y Collins, junto con sus esposas, viajaron a tierras mexicanas, donde fueron recibidos como héroes.

En el aeropuerto de la Ciudad de México ya los esperaban con flores y mariachis. Luego, tal como en un desfile, la gente los vitorearon con confeti mientras los astronautas viajaban en un auto convertible por las calles capitalinas.

Mexico City! September 29, 1969. My Journal Notes –

“The Hotel Camino Real was my favorite of the entire trip. Frequently I think that people of Mexico are better neighbors to us than we are to them.”#GiantstepTour pic.twitter.com/opKIrHADPV

— Michael Collins (@AstroMCollins) September 29, 2019