Así sería el tajo abierto para rescatar a los 10 mineros atrapados en El Pinabete, propuesto por Protección Civil

“Por eso es el riesgo de abrir un pocito en un área como esa, porque abajo no sabemos en donde te vas a conectar con una mina antigua que nadie sabe quién la explotó, y también las autoridades no tienen un registro un plano tridimensional a profundidad de cómo están todas las galerías, cañones y cruceros de la minería antigua”, detalló Luis Fernando Camacho Ortegón, de Investigación en Geociencias Aplicadas, de la Universidad Autónoma de Coahuila.

“La única opción que nos van a dar ahorita es el tajo de 6 a 11 meses y la indemnización, nosotros no queremos nada, ahorita no queremos dinero, nosotros los queremos a ellos, mientras de aquí no nos vamos a ir”, dijo María Elena Chávez, esposa de Jaime Montelongo, minero atrapado.