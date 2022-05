Aumentan casos de hepatitis infantil de origen desconocido; suman 228 casos en 20 países

“En la mayor parte de los casos se reportan náuseas, se reporta vómito, se reporta diarrea, posterior a este cuadro entonces se presenta la ictericia, esta coloración amarillenta de la piel, normalmente no se reporta fiebre en estos casos y, los ojos, se ve un tinte amarillento, adicionalmente pueden presentar también evacuaciones o heces sin color, más o menos blancas, o no con la coloración habitual, o la orina puede ser sumamente obscura, la recomendación como siempre con los niños: número 1: no automedicar, y número 2: asistir a una consulta médica”, manifestó Isabel Villegas, pediatra infectóloga de la Academia Mexicana de Pediatría.

“Las causas más frecuentes, digamos de hepatitis, que son los virus de las hepatitis, el A, B, C, D, E; han sido excluidos después de las pruebas de laboratorio, se están realizando más investigaciones para comprender bien la etiología de estos casos, las hipótesis digamos relacionadas con los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID-19 están excluidas ya que la mayor parte de los niños afectados no recibieron la vacuna contra COVID-19”, explicó Enrique Pérez, gerente de Incidente para COVID-19 de la OPS: