Australia incluye a los koalas en lista de animales en peligro

El koala (Phascolarctos cinereus), que en lengua aborigen significa “sin beber” -en alusión a que el 90 por ciento de su hidratación proviene de las hojas de eucalipto que come-, es especialmente sensible a cualquier cambio en el medio ambiente.

La medida no afecta a los otros dos estados con koalas, Australia del Sur y Victoria, cuyas poblaciones de estos animales no se consideran en peligro.