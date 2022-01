BA.2 es la nueva subvariante de ómicron

Todavía no sabemos todo sobre este virus, todavía no sabemos todo sobre las variantes y la trayectoria futura de eso. Lo que sí sabemos es lo que funciona: las vacunas funcionan, las vacunas evitan que las personas necesiten hospitalizaciones y evitan que las personas mueran”.

María Van Kerkhove, jefa técnica de la OMS, dijo: “Ómicron no será la última variante de la que nos oirán hablar. La próxima variante de preocupación será más transmisible porque tendrá que superar lo que está circulando actualmente. La gran duda es si las futuras variantes serán o no más o menos severas.

Jorge Baruch, de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló: “Hasta el momento no hay implicaciones, en los centros de diagnóstico se sigue diagnosticado como parte de la misma variante ómicron, no hay incluso implicaciones en la parte clínica. Nosotros debemos de seguir teniendo las mismas medidas de precaución, de prevención para evitar contagios.