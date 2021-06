Barcelona 92: Así se gestó la gran “mentira” del encendido del pebetero olímpico

Lograr hacer la saeta de Barcelona no fue trabajo sencillo, “hay que ser atrevido”, reconoció Abades sobre su realización y es que el trabajo no consistió en hacer una, como fuera, prenderla y lanzarla.

“Toda aquella expresión de júbilo, todo ese ambiente, me superó de golpe. Estaba alucinado. Me empezaron a llevar de aquí para allá y no sabía ni lo que estaba pasando”, aseguró en una entrevista Rebollo .

“Llevaba días y días diciendo dónde debía poner la cámara, donde no se viera el truco. Y ordené que no hubiera más planos”, recordó el Abades sobre la forma en que logró que el mundo entero terminará maravillado con el encendido del pebetero sin saber que esa flecha nunca entró.