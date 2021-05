Biden comenzará a reunificar a familias de migrantes separadas por Trump

Brané confirmó que hay más de 1,000 familias y explicó que no disponen de un número exacto por culpa de la Administración de Trump que no hizo un registro completo.

Según fuentes citadas por el diario The New York Times, se espera que otros 30 migrantes entren en el país con permisos por razones humanitarias, entre los próximos 30 o 60 días.