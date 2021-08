Bolivia acusa a Almagro de perder objetividad y denuncia intervencionismo de la OEA

“A los estados miembros no nos sirve una Secretaría General que no articule, que divida, que como práctica cotidiana prejuzgue y condene a discreción, que se crea en poder y una voz más allá de toda regla”, ha concluido.

“Los estados miembros debemos defender la institucionalidad de la organización y no permitir que un secretario general que ha perdido toda objetividad y no le queda ni un mínimo de decencia en sus acciones pueda continuar representando a los estados miembros de esta organización”, ha agregado, subrayando que, a su juicio, esto es “un insulto a todos los pueblos dignos de América”.