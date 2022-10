‘Bolsonaro anda nervioso, me insultó’ asegura Lula da Silva

“Que no tuvo coraje de visitar a los niños huérfanos” de la pandemia, “que no respetó los laboratorios brasileños, los órganos de salud, secretarios, gobernadores…”, enumeró para denunciar el negacionismo del mandatario sobre la gravedad del coronavirus.

“El presidente anda nervioso, me insultó. Tiene que aprender una lección de vida porque un jefe de Estado no puede mostrarse nervioso o irritado. Este país necesita mucha tranquilidad y mucha paz”, apuntó Lula, en una rueda de prensa conjunta con la senadora Simone Tebet, tercera en las presidenciales (4.16 %).