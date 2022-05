Bolsonaro pide a DiCaprio ‘mantener la boca cerrada’ tras criticar sus políticas ambientales

“Nuestra agroindustria es un ejemplo para el mundo, además de la preservación ambiental. Somos ejemplo para el mundo, tanto que Europa está cambiando su legislación ambiental”, afirmó Bolsonaro.

“No sirve de nada videítos mentirosos de que está ardiendo la Amazonía, de que va a cambiar el clima en el mundo. Eso no funciona”, dijo Bolsonaro, quien días antes respondió en Twitter al actor asegurando que sería el pueblo brasileño quien decidiría sobre la soberanía de la Amazonia y no los “tramposos que sirven a los intereses extranjeros”.

– Thanks for your support, Leo! It's really important to have every Brazilian voting in the coming elections. Our people will decide if they want to keep our sovereignty on the Amazon or to be ruled by crooks who serve foreign special interest. Good job in The Revenant! 👍 https://t.co/kg3b6rmPCw

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 29, 2022