Boris Johnson celebra ratificación del pacto del Brexit, dice es “el final” del camino

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo este miércoles que la ratificación del pacto del Brexit por parte del Parlamento Europeo es “el paso final de un largo camino” entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE).

El Parlamento Europeo ratificó el pacto comercial y de cooperación entre la UE y el Reino Unido, un trámite que concluye cuatro años de negociaciones entre Londres y Bruselas.

Por su parte, quien fuera negociador británico del Brexit y es ahora responsable gubernamental de las relaciones con la UE, David Frost, señaló que las dos partes trabajaron “sin descanso” para alcanzar un acuerdo basado en la “cooperación y el libre comercio” entre “iguales soberanos”.

El voto en el Parlamento Europeo salió adelante por 660 votos a favor, 5 en contra y 32 abstenciones.

Great news that the European Parliament has voted overwhelmingly in favour of our zero tariffs, zero quotas Trade and Cooperation Agreement.

Now is the time to look forward to a new relationship with the EU and a more Global Britain.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 28, 2021