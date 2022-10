Boris Johnson renuncia a presentarse como candidato a primer ministro del Reino Unido

El ex primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el domingo por la noche que no se postulará como candidato en la carrera por Downing Street, dejando el camino abierto al gran favorito, Rishi Sunak, para suceder a Liz Truss como jefe de gobierno, salvo imprevistos.

“Desgraciadamente, en los últimos días he llegado a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto. No se puede gobernar con eficacia si no hay un partido unido en el parlamento”, dijo en un comunicado, aclarando que se retiraba pese a haber obtenido el centenar de apoyos imprescindibles para presentarse.