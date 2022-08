Britney Spears y Elton John estrenan su esperado dueto ‘Hold Me Closer’

Por su parte, “Hold Me Closer” supone la última colaboración de John, que anteriormente había trabajado con Dua Lipa y Pnau para el tema “Cold Heart” (2021) y que se inspiraba en otros éxitos del británico como “Rocket Man” (1972), “Kiss the Bride” (1983) y “Sacrifice” (1989).

Un título está basado en las tres primeras líneas del estribillo de “Tiny Dancer”, que John escribió junto a su socio Bernie Taupin para el álbum “Madman Across the Water”.

Y es que, aunque está profundamente marcado por “Tiny Dancer”, el tema también hace guiños a otras composiciones como “Don’t Go Breaking My Heart”, que Elton John sacó en 1976.