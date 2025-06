Buscan culpar a Sheinbaum de manifestaciónes en California y contesta.

DECLARACION DE SECRETARIA DE TRUMP SIN SUSTENTO Y CLAUDIA SHEINBAUM CONTESTO. Kristi Noem busca culpar a la presidenta Claudia Sheinbaum de promover los movimientos en los #Ángeles #California la mandataria mexicana no se quedo callada y le contesto que esta muy equivocada, México es pacifista y no intervenimos en conflictos de otros países, solo buscamos apoyar a nuestra gente que radica en ese país americano, aclaró que esta en contra de este tipo de manifestaciones qué ponen en riesgo a la ciudadanía.

