Buscaría!! corte de la nación nueva sesión extraordinaria para dar un golpe a  la reforma electoral.

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —en su conformación saliente— convoque a una última sesión extraordinaria antes de que entre en funciones la nueva integración.
Según sus declaraciones, insinuó que podría haber un motivo específico detrás de esa convocatoria:

A lo mejor y van a resolver el tema de los impuestos de una persona que debe mucho?
