Buscaría!! corte de la nación nueva sesión extraordinaria para dar un golpe a  la reforma electoral.

Señala presidenta que suprema corte debería quitar protección a, quien debe millones, de impuestos.

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —en su conformación saliente— convoque a una última sesión extraordinaria antes de que entre en funciones la nueva integración.

Según sus declaraciones, insinuó que podría haber un motivo específico detrás de esa convocatoria:

A lo mejor y van a resolver el tema de los impuestos de una persona que debe mucho?

De quien hablara..

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México