Cae ‘Otoniel’ jefe del Clan del Golfo y el narco más buscado de Colombia

El Gobierno no confirmó la captura, aunque la Casa de Nariño anunció una declaración del presidente Iván Duque , que aún no se produjo, pero en imágenes divulgadas por distintos medios se ve al capturado sonriente, vestido con pantalón y camiseta negra y con la manos atadas a la espalda, cuando es conducido por soldados armados con fusiles luego de bajar de un helicóptero militar.

