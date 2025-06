CAMBIARON LAS REGLAS POR LA AMBICIÓN DE REYNA HAYDEE.

El sorteo con el que cada conferencia matutina se elegía a los reporteros y demás comunicadores que preguntaban a la Presidenta Claudia Sheinbaum ha quedado eliminado y ahora será la mandataria quien elija directamente quiénes le preguntarán entre todos los asistentes. El área de Comunicación Social de Presidencia entregó ayer el reglamento de cinco páginas en el que se establecen los nuevos lineamientos. A partir de ahora, ya no habrá sorteo y serán los primeros ocho hombres y ocho mujeres que lleguen a formarse quienes podrán ocupar la primera y segunda fila, lugares que serán rotativos cada semana entre toda la fuente. Pero el ocupar dichos asientos no garantizará a los comunicadores la palabra para plantear preguntas a Sheinbaum Pardo, debido a que ella podrá ahora elegir dar la palabra entre el total de asistentes, sin importar el lugar que ocupen. Los encargados de prensa hicieron que cada representante de medio firmara de recibido el nuevo reglamento.

El martes 24 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum celebrará su cumpleaños número 63 en la conferencia de Palacio Nacional.