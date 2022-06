Canadá cancela partido amistoso contra Panamá por disputa con jugadores

El partido amistoso entre las selecciones de Canadá y Panamá fue cancelado dos horas antes de su inicio este domingo, en medio de reportes sobre una huelga de jugadores producto de una disputa con la federación canadiense.

Este choque, programado en la ciudad de Vancouver, era el primero de la selección canadiense desde su clasificación a Qatar-2022, el segundo Mundial que disputará en su historia tras el de México 1986.

Canada Soccer’s Men’s National Team international match scheduled for Sunday 5 June at BC Place has been canceled. Additional details will be provided to all ticket purchasers. pic.twitter.com/jUnxTTpZe5

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) June 5, 2022