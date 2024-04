NO DEBE OLVIDAR HUMBERTO ALDANA CANDIDATO A LA DIPUTACIÓN FEDERAL POR QUINTANA ROO,

LA HUMILDAD DEL PRESIDENTE DE MÉXICO Andrés Manuel López Obrador HACIA LOS HABITANTES.

Así mismo la forma de actuar de la candidata de Morena Claudia Sheinbaum el candidato de Cancun Quintana Roo por el distrito 03, en diversas ocasiones lo han visto con malas formas de atención a los ciudadanos, algunos con quienes platicamos, comentan solo en campaña busca el voto.

Esto no está bien, si el presidente siempre tiene atención para la gente, este señor cuando estaba de presidente del partido en esta localidad, casi teníamos que hacer penitencia para ser atendid@s, pregunten a las personas y después como diputado, no recibimos atención de su parte, incluso personas que lo apoyan en su campaña, deciden renunciar por la forma tan agresiva de tratarlos, aun cuando no reciben nada.

Muy pronto les daremos más entrevistas para demostrar y pruebas de la forma que este personaje de la política actúa al terminar la campaña, se olvida que la gente del pueblo existe, no entendemos como otros morenistas incluso la gobernadora Mara Lezama a quienes el pueblo les tiene confianza,

no le dicen como tratar a las personas.

En este medio informativo, hablamos las cosas como se debe y si un político o candidato, no actúa a la humildad del presidente de México como la candidata Claudia Sheinbaum, debemos señalar y no afecte el trabajo de los morenistas qué aman su camiseta y el trabajo por nuestro país.

