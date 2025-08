Captan a Alito Moreno en Washington.

Ya anda Alito Moreno disfrutando en Washington, en el restaurante Old Ebbitt, seguramente se va a quejarse qué buscan desaforarlo, el si anda paseando con cargo a los mexicanos, ahí nada, dicen los medios afines a la oposición, se olvidaron sus dichos sobre los periodistas. Se fue por miedo, si lo desaforan podrían detenerlo y mejor se va como Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca, etc. Que opinan.

You may also like