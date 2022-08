Captan a Will Smith y Jada por primera vez desde cachetada en los Oscar: Fotos

Después de más de cuatro meses, tras la cachetada que le propinó a Chris Rock en la entrega de los premios Oscar este 2022, Will Smith reapareció junto a su esposa, Jada Pinkett Smith, con quien aparentemente tuvo un alejamiento tras lo ocurrido en la ceremonia.

El pasado 27 de marzo de 2022, la entrega de los premios Oscar vivió un momento que quedará para la historia: Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock después de que este último hiciera una broma relacionada con Jada. Después de ese momento, las consecuencias cayeron en cascada.

Tras la bofetada a Rock, Smith renunció a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, misma que le prohibió participar en la gala de los premios durante 10 años, y recientemente le pidió disculpas públicas al comediante por su actuar.

Durante este tiempo también se especuló con el hecho de que la relación entre Will y Jada se había fracturado; sin embargo, en horas recientes, se han hecho virales fotos que muestran a la pareja junta por primera vez desde lo que ocurrió en los Oscar.

La pareja disfrutó, el pasado sábado 13 de agosto, de una cita por la tarde en un restaurante en California. Esto permitió que Will y Jada fueran fotografiados por primera vez desde marzo pasado.

Según se puede ver en las imágenes, ambos parecían estar de buen humor e incluso Will saludó a la cámara de quien los estaba fotografiando, esto mientras Jada parecía ir tomada del cinturón de él mientras caminaban a su auto.

Pese a la sorpresa que les pudo haber generado verse descubiertos, Will y Jada no se mostraron molestos, tratando de escabullirse o esconderse, por lo que se puede suponer que la relación se encuentra estable.

