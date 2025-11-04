Carlos Manzo si recibió apoyo.

Carlos Manzo sí recibió apoyo; la oposición busca lucrar políticamente cuando el señaló que fue Felipe Calderón quien comenzó el clima de inseguridad en Michoacán.

El presidente municipal de #Uruapan, Carlos Manzo, sí recibió apoyo institucional y acompañamiento por parte del gobierno federal durante su gestión. Sin embargo, tras su asesinato, distintos actores de la oposición han intentado convertir el hecho en una bandera política, olvidando que fueron ellos mismos quienes contribuyeron al clima de confrontación y violencia en Michoacán.

En diversas declaraciones, el propio Manzo había señalado la falta de cooperación y las maniobras políticas que buscaban frenar los avances de su administración. Hoy, los mismos sectores que lo atacaron en vida intentan presentarse como defensores de su causa, mostrando un oportunismo político que indigna a la ciudadanía.

Eso es su forma de trabaja, buscando regresar al poder y tener otra vez las, arcas para ellos mismos.

Que opinan.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #Michoacan #Carlosmanzo