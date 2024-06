CARTA INTEGRA DE FERNÁNDEZ NOROÑA VS AMLO.

Carta integra que dedica Gerardo Fernández Noroña al presidente Andrés Manuel López Obrador y el grupo de morenistas qué lo atacan por señalar que merecía la coordinacion de Morena en la cámara de senadores por ser el tercer lugar en la contienda electoral por encima del ex secretario de gobierno Adan Augusto.

Aquí la carta integra de Gerardo Fernández Noroña.

La palabra se cumple.

“Llega un tiempo en que el silencio es traición.” Martin Luther King Jr.

Escuché, no sin sorpresa, que el líder de nuestro movimiento, el excepcional compañero presidente López Obrador, que se asumió a sí mismo como garante de la unidad de nuestro movimiento y del cumplimiento de los acuerdos en el proceso interno que determinó la candidatura presidencial de la 4T, se desdecía de su responsabilidad y de su palabra. Entendi, lo que el hoy compañero presidente debió de haber sentido el 6 de septiembre del 2006, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció como presidente electo, a quien no había ganado la presidencia de la República. Con la enorme diferencia de que los integrantes del Tribunal Electoral en 2006 eran nuestros adversarios, no nuestros compañeros. Es inconcebible que el compañero presidente sostenga que los acuerdos sobre las responsabilidades a asumir, dependiendo del lugar que se obtuviese en el proceso interno, eran solo para los compañeros de MORENA. No se da cuenta o no quiere ver, que con ello descalifica a los partidos aliados y a su militancia y que, pone por encima del Pueblo de México y de nuestro movimiento, a la militancia de MORENA. Es un despropósito y una incongruencia monumental que un movimiento que se caracteriza por luchar por la igualdad de los derechos de todas las personas y cuyo lema es “Por el bien de todos primero los pobres”, pretenda ahora plantear que hay militancias de primera y de segunda clase dentro de nuestro movimiento. ¿Cómo podemos combatir el racismo y el clasismo en nuestra sociedad, si hacemos distingo hacia el interior del movimiento fundados en la militancia o la ausencia de ésta, de los hombres y mujeres libres que participamos en la 4T? Imaginemos por un segundo que yo hubiese ganado la encuesta a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, lo que de facto

significaba la candidatura presidencial del movimiento. ¿Me habrían dicho que no podría asumirla porque no soy de MORENA?

¿Era un proceso en que se esperaba de antemano que las propuestas del Partido del Trabajo y del Partido

Verde fueran simples comparsas. ¿O quiere decir que tenían la seguridad de que los compañeros de MORENA quedarían en los primeros tres lugares?

¿Implica que nunca pensaron en la posibilidad de que la propuesta del Partido del Trabajo o del Partido Verde alcanzaran alguno de los tres primeros lugares en la contienda interna? Porque reviso una y otra vez el documento “Acuerdo del Consejo Nacional para que de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente se logre profundizar y dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública de México”, de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de MORENA del 11 de junio del 2023 y la declaración del compañero presidente en la mañanera del 7 de septiembre del 2023 y, en ningún lugar, veo que diga que los acuerdos solo aplicarán para los militantes de MORENA; ni siquiera lo encuentro en letras pequeñas y tampoco tengo conocimiento de que exista un anexo que sostenga semejante versión. ¿Quiere decir acaso que nosotros que promovemos la igualdad entre todos los mexicanos y mexicanas somos un movimiento donde hay compañeros de primera y de segunda? ¿Acaso hay compañeros que somos de “primerísima” y los de la cúpula que pertenecen a MORENA? ¿Quiere decir que cualquiera que no pertenezca a esa cúpula de MORENA está impedido de aspirar a alguna responsabilidad importante? O peor aún, ¿quiere decir que los acuerdos firmados no se cumplen? No estamos en un escenario en que las diferencias que estamos discutiendo tengan que ver con cargos. No, de ninguna manera. Lo que estamos discutiendo son los principios, los ideales y los sueños de transformación. Lo que estamos discutiendo es que lo que hacemos, nuestra forma de hacer politica, nuestros procesos democráticos, nuestros compromisos y su cumplimiento y todas nuestras acciones son el reflejo de lo que proponemos para forjar la Nación. Dije durante el Consejo Nacional de MORENA realizado el 10 de septiembre del 2023, en que se dio el reconocimiento a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo como Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, que yo asumiría la tarea que se me asignara por modesta que esta fuera y así lo haré. Desde este momento anuncio que no solicitaré encabezar

ninguna comisión o cargo dentro de la Cámara de Senadores. Sostengo que como lo he hecho a lo largo de mi carrera política, seguiré defendiendo los derechos, ideales y sueños más anhelados de nuestro Pueblo y lo haré desde la fracción de MORENA en la Cámara de Senadores. Sostengo también que es una paradoja el que sea un alto honor ser senador de la República y que, sin embargo, es excesivo que se considere que es el máximo cargo al que puede aspirar un compañero del movimiento que no esté afiliado a MORENA. Sostengo que lo único que exigiré con firmeza es el respeto a mi participación en la tribuna de la Cámara de Senadores y, manifiesto con ello, que lejos he estado de disputar un cargo.

Lo único que he exigido es el cumplimiento de la palabra empeñada. Hoy veo con pesar, que aún dentro de nuestro movimiento hay que luchar porque la justicia, el derecho, la razón, los principios, la honestidad, la integridad y la diferencia de opinión se respeten. Tendremos también que dar la lucha interna para que la palabra se cumpla. Hoy observo claramente que se quiere justificar con el espantajo de la “no afiliación partidaria” a incumplir y no respetar los resultados del proceso interno que determinó nuestra candidatura presidencial. A pesar de todo, esta situación, no generará bajo ninguna circunstancia el que yo rompa la unidad del movimiento. Este pésimo escenario no evitará que defienda hasta el último segundo de su mandato al compañero presidente López Obrador y a su extraordinaria tarea realizada al frente de la presidencia de la República. Esta diferencia, mucho menos me desviará del compromiso de apoyar con toda mi entrega, desde el primer segundo de su mandato, el 1 de octubre del 2024, a la próxima compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo esta discrepancia no se debe dejar pasar. Convoco a los integrantes del Consejo Nacional de MORENA a manifestar su opinión sobre este diferendo. Convoco a la militancia de MORENA y de nuestro movimiento, a manifestar su opinión sobre esta situación que considero profundamente injusta.

Convoco a los cinco compañeros que participaron conmigo en la contienda interna a manifestar su posición frente a esta situación. Pero sobre todo, convoco al gran líder de nuestro movimiento, al soberano, al Pueblo de México a que manifieste su

posición frente a estos hechos.

Es el Pueblo de México el que hizo posible el triunfo en la presidencia de la República en el 2018 y es el Pueblo de México el que logró el triunfo arrollador el pasado 2 de junio del 2024. Es el Pueblo el que tiene la última palabra y a ella me atengo.

La convocatoria que hago no es para que se cumplan los acuerdos, es obvio que ya se decidió no cumplirlos; lo que pretendo simplemente es que se siente un precedente para que esto no vuelva a suceder nunca más al interior de nuestro movimiento.

No es la primera vez que se me cierran los caminos dentro del movimiento por pura mezquindad. Deseo y exijo que sea la última. Exijo con toda la fuerza de mi voz que no permitamos que este tipo de cosas se impongan al interior de nuestro movimiento, porque nos llevaría a un deterioro y nos alejaría de los objetivos de servir al Pueblo y a la patria con honor y con patriotismo. ¿Quién podría confiar en un movimiento si se sabe que a una de sus figuras más destacadas se le incumple, se le descalifica, se le vitupera, se le falta al respeto y se le pretende señalar de ambicioso vulgar por el solo hecho de pedir que se honren los acuerdos? No debo ni quiero quedarme en silencio frente a esta situación que me agravia, pero sobretodo, que agravia a todos los mexicanos y mexicanas que respaldan mi aspiración y que avalan la manera en que contribuyo a esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. No puede ni debo quedarme callado, porque como bien decía Martin Luther King: “todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia”; y yo como no creyente, estoy convencido que todo ser humano debe combatir la injusticia; y más obligación tenemos de hacerlo, cuando la injusticia se impone sobre uno mismo. Pero en este caso, la injusticia recae en los millones de mexicanos que han creído en nuestro movimiento y que lo respaldan activamente. No es un agravio personal solamente, es un agravio a los principios democráticos, a la honestidad, a la ética y a la vocación de servicio y a todas las personas que ven en mí una voz que los representa.

Finalmente, que no se distorsione mi sentir: convoco a la unidad del movimiento, convoco a la unidad de los partidos del movimiento, convoco a la unidad del

Pueblo y convoco a erradicar las prácticas que hemos combatido durante toda la vida.

A los principios de no mentir, no robar y no traicionar, habrá que sumar los de no simular y no claudicar.

“El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz”. Ricardo Flores Magón.

Gerardo Fernández Noroña.

Tepoztlán, Morelos, a 26 de junio del 2024.

