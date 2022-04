Caso Debanhi Escobar, rodeado de incógnitas que consternan a México

“Una falla humana masiva, ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada. ¿Es falta de capacitación, señor? Pues yo creo que fue contingencia en la búsqueda, lo que pasa es que lamentablemente pues estaba en el fondo del agua y no había nada que la visualizara, entonces esta alerta se dio por los olores porque ya estaba en estado de descomposición”, dijo Aldo Fasci

R.- Es mentira, es mentira, sabemos que esto es una zona de peligro, esta es una zona sitiada, no tengo miedo de decirlo porque ya no tengo a mi hija”.

“Vinieron aquí 4, 5, 6 veces, no sé cuántas ustedes las deben de saber y no hicieron su trabajo”, reclamó el padre de Debanhi.

“Mi hija esta muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, ellos no hicieron su trabajo y exijo justicia en ese aspecto, exijo que se aclare por qué desapareció Debanhi”, declaró Mario Escobar, padre de Debanhi.