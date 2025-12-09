Cesar Duarte debía, ser detenido desde 2024.

Desde 2024 tenía orden de detención Cesar Duarte, qué nunca ejecutaron, hasta la llegada de la nueva Fiscal Ernestina Godoy.

Comunicado FGR 811/25

Ciudad de México a 08 de diciembre de 2025.

FGR INFORMA

Este día fue detenido en el estado de Chihuahua César “N”, por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.

César “N”, había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en el estado de Chihuahua, cuyo proceso está siendo tramitado por la Fiscalía local.

El 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el Gobierno de los Estados Unidos de América la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025.

Los hechos, materia de investigación en contra de César “N”, son por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.

La persona mencionada en este comunicado es considerada inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

