¿Chantaje nuclear? Video de un tren militar ruso que transporta armamento nuclear prende las alertas en Occidente

Las imágenes de un tren del ejército ruso que presuntamente transporta armamento nuclear deben ser interpretadas como un mensaje de Vladimir Putin dirigido a Occidente, indicó un analista militar. Funcionarios de Estados Unidos no han confirmado si el video divulgado en redes sociales es auténtico.

“Tales videos nunca se publican por casualidad“, dijo Konrad Muzyka, un consultor aeroespacial y de defensa, a CBS News. “Estoy 100 por ciento seguro de que hubo un propósito detrás de la publicación o filtración de un video de este tipo”.

Dicho video parece mostrar un tren que transporta un vehículo blindado personal con un cañón adjunto, así como otro vehículo perteneciente a la unidad del Ministerio de Defensa responsable de las municiones nucleares.

Según el especialista, es extraordinariamente raro ver despliegues de esta unidad en video, pero descartó los rumores que circularon en medios británicos de que el tren se estaba dirigiendo a la frontera con Ucrania.

Another train with military equipment going to the front by rail somewhere in central Russia.

At first glance, there is nothing special about it. But upon closer examination, you can see KamAZ-43269 “Shot” standing on the platforms with combat modules “Spoke”. pic.twitter.com/Lp5YQTteMi

— Masno (@NovichokRossiya) October 2, 2022